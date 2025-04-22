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Эксперт объяснил, как правильно выбирать подарки друзьям и коллегам

Маркетолог Кирьянов посоветовал выбирать подарки исходя из интересов получателя
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Shutterstock/FOTODOM

Любой подарок друзьям, близким или коллегам, будь то день рождения, новоселье, годовщина или корпоративное мероприятие, должен быть оригинальным и, главное, уместным. Такой совет в беседе с РИАМО дал директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов. Кроме того, по его словам, следует учитывать интересы получателя.

К слову, если речь идет о ювелирных украшениях, основательница ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова в интервью газете «Известия» посоветовала самый беспроигрышный вариант — серьги и браслеты с регулируемой длиной. Они не требуют от дарителя знания точных размеров.

«Чтобы подарок действительно порадовал, стоит учитывать несколько важных моментов. Прежде всего необходимо понимать контекст: для друзей и близких подойдут более смелые варианты шутливых подарков, тогда как в рабочей среде лучше остановиться на «нейтральном» юморе», — порекомендовал Кирьянов.

Он добавил, что даже шуточный подарок должен быть качественным и полезным.

Ранее Роскачество подготовило проект ГОСТа на государственные подарки для новорожденных детей.

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