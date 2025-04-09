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Ученые выяснили, нужно ли работникам знать размер зарплат коллег

JBE: сотрудники с низкой зарплатой реже просят о повышении
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Depositphotos

Ученые из Школы бизнеса Калифорнийского университета установили, что прозрачная политика зарплат побуждает высокорейтинговых сотрудников просить о повышении, а низкооплачиваемых работников — «довольствоваться малым». Результаты исследования опубликованы в Journal of Business Ethics (JBE).

К таким выводам ученые пришли в результате четырех лабораторных экспериментов в рамках трех разных исследований. В них приняли участие добровольцы, набранные на Amazon Mechanical Turk — специализированном веб-ресурсе, который позволяет работодателям передавать часть задач широкому кругу соискателей. Такой способ взаимодействия помогает получать квалифицированную помощь как «внештатно», так и на постоянной основе.

Исследователи собрали данные о зарплатах участников, их желании продвигаться по карьерной лестнице и мотивации к такому продвижению. Результаты показали, что, когда сотрудники сопоставляют свою заработную плату с таковой у коллег, их запросы могут расти или падать в зависимости от того, насколько они близки к вершине рейтингов эффективности.

Люди, которые занимают лидирующие позиции, считают, что имеют право на значительно более высокую зарплату и чаще требуют повышения. Низкооплачиваемые сотрудники, напротив, реже просят о продвижении по карьерной лестнице, а иногда и вовсе думают, что не заслуживают его.

Исследование ставит под сомнение предположение о том, что прозрачная зарплатная политика помогает достичь справедливости и улучшить моральное состояние сотрудников. По словам ученых, сотрудники реагируют не только на то, сколько зарабатывают коллеги, но и на то, насколько они близки к тому, чтобы стать лучшими.

Ранее была названа средняя зарплата российских ученых.

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