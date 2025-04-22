Белый тигр напал на сотрудника зоопарка в Мариуполе

В зоопарке Мариуполя белый тигр растерзал сотрудника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина зашел в вольер, чтобы покормить хищника, когда тот на него набросился. Сотрудник зоопарка скончался на месте.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе», перед тем, как входить в вольер, мужчина не убедился, что животное заперто.

«Хищник набросился на него и буквально обглодал жертве лицо», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Следственного комитета.

До этого газета Hindustan Times писала, что в Индии 55-летний фермер не выжил после встречи с тигром. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, недалеко от заповедника Катарниагхат. Житель деревни Маджра Банкати отправился собирать дрова в лесу, но в какой-то момент на него напал хищник.

Семье пострадавшего выплатили компенсацию в размере пяти тысяч рупий (около шести тысяч рублей).

Ранее в Индии односельчане мужчины, не выжившего после встречи с тигром, избили лесников.