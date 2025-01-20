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В Индии тигр напал на 70-летнего мужчину, пострадавшего не спасли

В Индии односельчане не выжившего после встречи с тигром мужчины избили лесников
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Shutterstock

Житель Индии пострадал после встречи с хищником, он не выжил. Об этом сообщает Devdiscourse.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Тигр напал на 70-летнего мужчину, когда тот возвращался домой с выпаса скота. В результате спасти его не удалось.

Недовольные ситуацией жители деревни напали на двух чиновников, устроив массовую драку. В результате должностные лица получили травмы, транспортным средствам мужчин также был нанесен ущерб. Сейчас специалисты оказывают чиновникам медицинскую помощь.

В результате задержали 11 человек, им уже предъявили обвинения в беспорядках и порче должностного имущества. На данный момент полиция проводит расследование.
Тем временем семья пострадавшего от тигра мужчины получила компенсацию.

Подобный случай до этого произошел в деревне Сурревани. Пастух отправился искать не вернувшийся домой скот в лес, но там неосознанно приблизился к тигру. Животное набросилось на мужчину, но с помощью палки ему удалось оттолкнуть хищника.

Ранее тигр Мурзик довел до мурашек водителей в России и попал на камеру.

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