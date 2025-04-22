В Нижегородской области чиновники провели субботник с жителями и выбросили мусор в лес

В Нижегородской области чиновники выбросили в лес мусор после субботника

В Ардатовском районе Нижегородской области чиновники вышли на субботник вместе с жителями, а затем дали указание выбросить мусор в лес. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Кстати».

«Ардатовская администрация, как и положено, вывела коммунальщиков, своих сотрудников и активных жителей на уборку. Те собрали сотни мешков мусора, и этот мусор районные власти дали указание вывозить в лес рядом с деревней Обход», — говорится в сообщении.

Чиновники ответили жителям и журналистам, что все контейнеры в городе оказались переполнены, но уборку откладывать нельзя, поэтому мусор и повезли на природу.

Районные власти также пообещали, что все мешки уберут из леса к 15 мая.

До этого дачников предупредили об угрожающих в начале сезона штрафах. По словам члена Ассоциации юристов России, председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, с участка нужно убрать сухую траву и мусор. За его скопление, подчеркнула она, предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее россияне рассказали о даче своей мечты.