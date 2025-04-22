В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска

Замначальника отдела уголовного розыска полиции по региону задержан в Красноярске. Его подозревают в предоставлении информации из ведомственной базы данных за взятку, сообщает Главное следственное Управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере»). Дело завели, следует из сообщения, на основании материалов, предоставленных региональным Управлением Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, с августа 2018 до мая 2021 года полицейский получил от руководителя кредитного потребительского кооператива взятку в размере 200 тыс. рублей за предоставление ему на постоянной основе информации из ведомственной базы данных.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, и компьютерная техника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранта задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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