Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске задержали замначальника отдела уголовного розыска

В Красноярске за взятку задержали замначальника отдела уголовного розыска

Замначальника отдела уголовного розыска полиции по региону задержан в Красноярске. Его подозревают в предоставлении информации из ведомственной базы данных за взятку, сообщает Главное следственное Управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и Хакасии в Telegram-канале.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия, в крупном размере»). Дело завели, следует из сообщения, на основании материалов, предоставленных региональным Управлением Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, с августа 2018 до мая 2021 года полицейский получил от руководителя кредитного потребительского кооператива взятку в размере 200 тыс. рублей за предоставление ему на постоянной основе информации из ведомственной базы данных.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, в ходе которых изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела, и компьютерная техника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранта задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее московский гаишник с пятью квартирами в Дубае получил 5,5 года колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами