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В Самарской области задержали полицейского, который сливал базы данных

МВД: в Тольятти задержали полицейского, который незаконно использовал данные ГАИ
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали бывшего коллегу, который «‎сливал»‎ базы данных. Об этом сообщает региональное МВД, его цитирует портал 63.ru.

Экс-сотрудник отдела полиции одного из районов Тольятти неправомерно использовал федеральную информационную информационную систему ГАИ, установили правоохранители.

Уточняется, что на данный момент сотрудника уже уволили. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

«На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

До этого московского полицейского уволили со службы за публикацию рэпа собственного сочинения о работе в МВД. Мужчина с 2017 года служил в одном из отделов полиции при метрополитене и вместе с этим выкладывал во «ВКонтакте» свои треки.

Особое внимание у полицейских вызвала его композиция под названием «МВД – не мое», которая, как установил суд, «содержит ненормативную лексику, пренебрежение к законодательству, умаляет авторитет органов исполнительной власти».

Ранее сообщалось, что полицейский совратил юную москвичку и склонил ее к употреблению наркотиков.

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