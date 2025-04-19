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Московский гаишник с пятью квартирами в Дубае получил 5,5 года колонии

ТАСС: экс-сотрудника ГАИ Москвы с пятью квартирами в Дубае осудили за взятки
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Jiri Hembal/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего сотрудника ГАИ Москвы Сергея Кузнецова, который приобрел пять квартир в Дубае, осудили на 5,5 года колонии строгого режима за попытку получения взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии. Приговор вынес Бабушкинский районный суд Москвы, после чего был пересмотрен Мосгорсудом после апелляции Кузнецова и оставлен без изменений. Бывший сотрудник ГАИ был лишен судом звания старшего лейтенанта полиции. Также ему было запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет после освобождения из колонии.

Свидетели обвинения рассказали, что во время патрулирования на МКАД в феврале 2021 года Кузнецов и еще один инспектор вымогали у них деньги за несоставление протокола за вождение машины якобы в состоянии алкогольного опьянения, при этом прибор, который якобы установил признаки обвинения, был, вероятно, фальшивым.

Следствие обнаружило, что за время службы в патруле Кузнецов приобрел более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. Стоимость купленных им квартир в Дубае составляла около 66,2 млн рублей. По требованию прокуратуры в доход государства были также обращены денежные средства и имущество Кузнецова в России на сумму 180 млн рублей.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура пытается изъять в ОАЭ пять квартир Кузнецова.

Ранее гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД.

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