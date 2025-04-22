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«Не надо себя винить»: врач рассказала россиянам об этапах лечения ожирения

Диетолог Разаренова: ожирение в России лечится в несколько этапов
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Ожирение – это серьезное заболевание, которое человек не может самостоятельно у себя диагностировать на основе показаний домашних весов. Поставить диагноз должен врач, после чего пациенту назначают лечение в несколько этапов, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт, нутрициолог Александра Разаренова Общественной Службе Новостей.

При проблемах с лишним весом следует посетить диетолога, эндокринолога, которые оценят серьезность состояния пациента.

«Далее, мы работаем по клиническим рекомендациям, куда входит медикаментозная терапия или в таблетированной, или в инъекционной форме, но в первую очередь требуется модернизация образа жизни», — отметила врач.

Она назвала основной проблемой людей с ожирением высокую загруженность, в силу чего многие просто не могут уделить время сложным процедурам по снижению веса. Из-за этого зачастую люди ищут легкие способы похудеть – это вредно, но винить их за это нельзя, заключила диетолог.

Напомним, международная группа ученых Глобального исследования бремени болезней пришла к выводу, что уже к 2050 году более половины взрослого населения мира (3,8 млрд человек) и треть детей и подростков (746 млн человек) будут иметь избыточный вес или ожирение. Это создаст беспрецедентную угрозу для здоровья населения, увеличив риск преждевременных заболеваний и летальных исходов на глобальном уровне.

Ранее была найдена скрытая причина ожирения.

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