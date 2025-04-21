Найдена скрытая причина ожирения

Ученые из Университета Лафборо (Великобритания) установили, что причиной регулярного набора веса могут быть временные сбои в распорядке жизни. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Obesity (IJO).

Ученые смоделировали влияние краткосрочных нарушений привычного режима — как пищевого, так и двигательного, на массу тела человека. Такие изменения могут быть вызваны не только негативными событиями, вроде болезни, травм или стресса, но и положительными — праздниками, отпусками или переездом. Именно в эти периоды, считают авторы, происходит основной прирост жировой массы.

По словам исследователей, такая теория объясняет, почему количество людей с ожирением продолжает расти, несмотря на распространенность ЗОЖ. Вес увеличивается не постепенно, а скачками — в моменты временной дестабилизации образа жизни. Это соответствует известным биохимическим механизмам: стресс провоцирует выброс кортизола и инсулина, снижает уровень сахара в крови и усиливает тягу к калорийной пище.

Авторы подчеркивают: если ключевую роль действительно играют эти короткие, но критичные периоды, то профилактика ожирения может стать проще. Достаточно научиться сохранять стабильность поведения именно в уязвимые моменты.

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