В Москве эвакуируют сразу два торговых центра

В Москве на Рязанском проспекте эвакуируют сразу два торговых центра (ТЦ). Речь идет о ТЦ «Лабиринт» и «Город», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В ТЦ «Лабиринт» и «Город» проходит эвакуация, сообщают посетители. Всех вывели на улицу, здания проверяют», — говорится в сообщении.

Накануне в российской столице проводилась эвакуация из ТЦ «Хорошо!» на севере города.

В начале апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге эвакуируют торговый центр «Outlet Village Пулково». По словам посетителей, они услышали в здании короткий звук сирены. После этого была объявлена эвакуация. Обстоятельства произошедшего выясняются.

15 марта эвакуация была в подмосковном ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Из здания вывели всех сотрудников и посетителей. На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар. Спустя неделю в Мытищах из-за «неучебной тревоги» эвакуировали ТЦ «Артимолл». Очевидцы сообщили, что почувствовали в воздухе запах гари.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр «Смоленский пассаж».