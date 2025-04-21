Людей эвакуируют из московского торгового центра

Из ТЦ «Хорошо!» на севере российской столицы эвакуируют людей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На Полежаевской эвакуируют торговый центр «Хорошо». Сейчас здание проверяют сотрудники МЧС, причины эвакуации не известны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетителей и сотрудников торгового центра попросили покинуть здание.

В начале апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге эвакуируют торговый центр «Outlet Village Пулково». По словам посетителей, они услышали в здании короткий звук сирены. После этого была объявлена эвакуация. Обстоятельства произошедшего выясняются.

15 марта эвакуация была в подмосковном ТЦ «Красный кит» в Мытищах. Из здания вывели всех сотрудников и посетителей. На видео из ТЦ слышен звук сирены. Как рассказал один из очевидцев, на место прибыли полицейские и пожарные. По предварительным данным, в ТЦ произошел пожар. Спустя неделю в Мытищах из-за «неучебной тревоги» эвакуировали ТЦ «Артимолл». Очевидцы сообщили, что почувствовали в воздухе запах гари.

Ранее в Москве эвакуировали торговый центр «Смоленский пассаж».