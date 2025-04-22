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Гладкова не узнали во время телефонного звонка

Житель Борисовки не узнал губернатора Белгородской области Гладкова по телефону
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Вячеслав Гладков/VK

Житель Борисовки не узнал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по телефону, из-за чего первоначально ответил грубо. Курьезный случай попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Гладкова.

Губернатор позвонил жителю Борисовки, некоему Алексею Игоревичу, и спросил, удобно ли ему разговаривать в данный момент.

«Кто ты такой?!», — возмущенно спросил мужчина.

Когда губернатор Белгородской области представился по форме, житель Борисовки извинился, сообщив, что не узнал Гладкова. Алексей Игоревич добавил, что ему на телефон часто звонят «непонятные» личности.

Гладкова не в первый раз путают по телефону с другими людьми — 8 апреля Вячеслав Гладков столкнулся с неожиданной ситуацией, когда во время обзвона жителей региона его приняли за телефонного мошенника.

Когда Гладков позвонил жительнице Белгорода и представился, чтобы уточнить детали восстановления жилья после обстрела, она выразила сомнение в подлинности его голоса.

Ранее петербургская пенсионерка после видеозвонка от «губернатора» отдала сбережения мошенникам.

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