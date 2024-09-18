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Петербургская пенсионерка после видеозвонка от «губернатора» отдала сбережения мошенникам

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионерка лишилась денег после видеозвонка мошенников

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Depositphotos

В Петербурге 70-летняя пенсионерка отдала мошенникам сбережения после видеозвонка от «губернатора». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 17 сентября. Неизвестный связался с женщиной по телефону и представился якобы сотрудником администрации города. Злоумышленник заявил, что с пенсионеркой по видеосвязи через полчаса должен связаться «губернатор» Петербурга.

В назначенное время петербурженка подключилась к видеоконференции, и «губернатор» сообщил, что с пенсионеркой должен связаться «генерал-полковник полиции». Фальшивый правоохранитель позвонил женщине и заявил, что с ее счета на поддержку ВСУ якобы было переведено 30 млн рублей и теперь ей грозит уголовное дело.

Испуганная петербурженка последовала дальнейшим инструкциям аферистов и перевела на «безопасный счет» 400 тысяч рублей. Затем она сообщила о произошедшем сыну, который рассказал пенсионерке, что та попалась на уловку мошенников. Россиянка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка лишилась 6 млн рублей, спасаясь от выдуманных мошенников.

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