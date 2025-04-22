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«Дети сильно перегружены»: раскрыт смысл введения единого расписания в школах

Учитель Ямбург: единое расписание в школах нужно для борьбы с перегрузкой детей
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Shutterstock

В российских школах хотят ввести единое расписание. Однако речь идет не о том, чтобы для всех учащихся в стране проводить конкретный урок в одно и то же время – это скорее необходимая мера, которая позволит дозировать нагрузку на детей, отметил в беседе с 360.ru академик Российской академии образования, заслуженный учитель Евгений Ямбург.

С тем, что сегодня школьники перегружены, особенно в преддверии сдачи ЕГЭ, согласилась академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская. В беседе с газетой «Известия» она посоветовала учащимся для достижения лучшего результата на экзаменах сосредоточиться на каком-то одном предмете и составить расписание с распределением нагрузки. Чтобы избежать переутомления, эксперт призвала не забывать про перерывы и хотя бы один полноценный выходной в неделю.

Более комплексно с перегрузкой учащихся поможет справиться единое расписание, отметил в свою очередь Ямбург. Он призвал сократить для учащихся количество контрольных и объемы домашних работ, подчеркнув, что школы в любом случае имеют право на вариативность в интересах учащихся.

«Чтобы сократились перегрузки и развивались возможности детей, нужно понимать, что единый образовательный процесс не означает единообразный. Спасением является вариативность», — пояснил педагог.

Единое расписание в школах не подгоняет образование всех детей под один уровень – все равно все будет зависеть от интересов конкретного ученика, добавил эксперт. Так, например, желающий поступать в технический вуз будет уделять больше внимания математике, информатике, физике, а в гуманитарный – истории и литературе, заключил Ямбург.

Напомним, с 1 сентября в российских школах вводится единое расписание уроков. Минпросвещения завершает разработку стандартов, которые призваны унифицировать учебный процесс и снизить нагрузку на учеников. Наряду с этим обсуждаются меры по сокращению количества контрольных работ и введению ежедневной зарядки в школах, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили идею ввести единое расписание в школах.

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