Беспилотная опасность отменена в Крыму

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма отменена. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Отбой беспилотной опасности в Республике Крым», — говорится в сообщении.

Угроза атаки была объявлена в 12:06 по московскому времени.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами 26 украинских беспилотников.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали Курск дронами с поражающими элементами.