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Многим россиянам майская пенсия придет досрочно

В Соцфонде заявили, что некоторые категории россиян получат пенсию досрочно
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые категории россиян получат пенсию за май досрочно. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.

«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — сообщили в Соцфонде.

Уточняется, что это изменение коснется страховых, накопительных, социальных пенсий, а также пенсий по старости и по инвалидности.

При этом пенсионеры, которые предпочитают получать пенсии через отделения «Почты России», получат выплаты в обычном порядке и в привычный срок. Пенсии на дом будут передаваться почтальонами начиная с 3 мая.

Также депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов сообщил, что по закону, если рабочая смена совпадает с праздничным днем в майские праздники, она должна оплачиваться в повышенном размере или работнику должен быть предоставлен дополнительный день отдыха.

Ранее сообщалось, что стюардесса российской авиакомпании за два с половиной года не проработала ни дня, уходя то в отпуск, то на больничный.

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