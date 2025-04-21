Россиян предупредили о росте мошенничества в майские праздники

В майские праздники мошенники активизируют схемы с псевдоскидками, фейковой арендой жилья и фишингом от имени банков. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Злоумышленники рассылают ссылки на поддельные сайты, имитирующие популярные магазины, под предлогом «спецпредложений ко Дню Победы». Жертвы вводят данные карт, после чего деньги списываются, а товары не доставляются.

Второй распространенный сценарий — фейковая аренда жилья: мошенники размещают объявления о сдаче дач или квартир «по выгодной цене», используют украденные фото и документы из реальных объявлений, а после получения предоплаты обрывают связь.

Третья схема — фишинг от имени «Госуслуг» или банков. Рассылки с предложением «проверить выплаты» ведут на сайты-двойники, где похищают данные для доступа к счетам.

«Люди переводят деньги, думая, что помогают ветеранам, но средства уходят преступникам. Аккаунты сборов регистрируют на фейковые личности», — подчеркнул Немкин.

Чтобы избежать мошенничества, депутат советует не переводить предоплату без проверки объявлений через официальные площадки, не переходить по ссылкам из подозрительных SMS и всегда перезванивать на номер, указанный на банковской карте, для подтверждения звонков от «службы безопасности».

До этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в последнее время на рынке услуг по ремонту квартир активно развиваются новые мошеннические схемы, которые могут обмануть даже самого внимательного клиента. Это стало особенно актуально для тех, кто не является специалистом в области строительных работ и не может точно оценить стоимость выполненных этапов.

Ранее педагог из Светлогорска лишилась 5,5 млн рублей после звонка «силовиков».