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Россиянам рассказали, ждать ли снижения ключевой ставки 25 апреля

Экономист Бадалов: ЦБ не снизит ключевую ставку 25 апреля
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21% вплоть до второй половины 2025 года, поэтому ожидать ее снижения в ближайшее время не стоит. Об этом «Москве 24» заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин говорил газете «Известия», что на ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 25 апреля, ключевая ставка, скорее всего, останется неизменной.

Бадалов уточнил, что такой прогноз основывается на «неоднородной ситуации с уровнем инфляции», поскольку в одних сегментах фиксируется снижение цен, в других — повышение.

«Для Центрального банка единственный ориентир для снижения ключевой ставки — это уровень инфляции. Как только появится четкий сигнал, что она замедляется в целом, а не в отдельных сегментах экономики, начнется снижение. А пока рисковать не будут, поэтому ставка останется 21%», — сказал Бадалов.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко до этого говорил, что на заседании 25 апреля Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. По его словам, говорить о снижении показателя в первой половине 2025 года не приходится.

Ранее россиянам пообещали, что падение ставок по вкладам закончилось.

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