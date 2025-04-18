Экономист оценил шансы на снижение ключевой ставки ЦБ 25 апреля

На заседании 25 апреля Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. Такой прогноз в беседе с РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, говорить о снижении показателя в первой половине 2025 года не приходится.

Он пояснил, что несмотря на снижение инфляционных ожиданий в марте, на сегодняшний день отмечается рост цен, особенно в сфере услуг. Речь, в том числе, идет о возросшем спросе на путешествия в преддверии майских праздников. Все это говорит о преобладании проинфляционных рисков. В такой ситуации у Центробанка практически нет аргументов в пользу снижения ставки, считает экономист.

«Повышение же ставки пусть и вероятно, но эта вероятность крайне мала. Поскольку, несмотря на преобладание проинфляционных рисков, высокая ставка, даже с учетом ее ограниченного потенциала в текущей ситуации, поступательно оказывает охлаждающий эффект на экономику», — отметил Тимошенко.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что заседание ЦБ 25 апреля будет похоже на предыдущее (оно прошло 21 марта): принципиально рассматриваться будет только один вариант — сохранение ключевой ставки в 21%. Дискуссия же снова будет только вокруг сигнала регулятора финансовому рынку, уверен аналитик.

Ранее европейский ЦБ снизил базовую ставку.