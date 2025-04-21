Россиянам пообещали, что падение ставок по вкладам закончилось

Лавинообразное падение ставок по вкладам в российских вкладах пока завершилось, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе банка «Новиком».

«Да, за последние недели условия по депозитам продолжали пересматриваться, но были и некоторые повышения. Допускаем, что в условиях неопределенности появятся банки, которые захотят привлечь деньги россиян под 22,5 и 23,5%. Но это не станет массовым явлением. Сейчас мы видим некоторую неопределенность на финансовом рынке, которая обусловлена попытками спрогнозировать дальнейшую ключевую ставку ЦБ. Эти ожидания меняются не только на фоне внутренних процессов, но и из-за внешних вызовов (таких, как повышение тарифов в США). Ситуация отражается не только на самих банках, но и на вкладчиках: клиенты предпочитают вносить средства на краткосрочные депозиты (три и шесть месяцев) и нечасто используют накопительные продукты сроком от года», — отметили в пресс-службе.

Самые высокие ставки по вкладам за последнее время были в начале этой зимы — тогда средняя максимальная ставка по депозитам достигала почти 22,1%.

С декабря 2024 года доходность депозитов снизилась в среднем на 2 процентных пункта. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших российских банков в апреле составила 20,05%. Это минимум за полгода.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше с доходностью вкладов.