Специалист объяснил, как выбрать хорошую клинику для ЭКО

В России предлагается обязать клиники публиковать данные о проценте успешных процедур ЭКО. По мнению врача-репродуктолога Павла Базанова, это здравая инициатива, однако одного показателя для понимания уровня медучреждения недостаточно. В беседе с 360.ru он призвал оценивать работу клиник в комплексе.

В клиниках зачастую обращаются очень разные пациенты – так, например, в медучреждения, работающие по ОМС, приходят наиболее молодые и здоровые пациентки, а женщины с низким АМГ и истощенными яичниками там не принимаются, в результате чего они обращаются в частные клиники. На этом фоне в таких организациях снижается овариальный резерв, пояснил врач.

«Естественно, что у таких пациенток вероятность беременности будет ниже, но это не говорит о том, что данная клиника работает хуже. Просто она берется за сложные задачи», — подчеркнул он.

По этой причине публиковать нужно не только процент успешности процедур, но и данные о возрасте, уровне АМГ пациентов – это позволит оценить полную картину, считает репродуктолог. Что касается спроса на ЭКО среди россиян, то за последнее время не отмечается снижения интереса, запись пациентов остается большой, заключил он.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что ЭКО не только никак не влияет на формирование онкозаболеваний у женщин, но даже показано больным раком на определенных стадиях. Это связано с тем, что зачастую после лечения от рака женщина становится бесплодной, поэтому важно сохранить ее яйцеклетки заранее. Она также сообщила, что по статистике каждая десятая женщина заболеет раком молочной железы, вне зависимости от того, делала она ЭКО или нет.

Ранее ученые выяснили, что ЭКО повышает риск развития хронических болезней у младенцев.