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В Совфеде напомнили о переносе выплаты пенсии и пособий из-за майских праздников

Сенатор Епифанова: в мае пенсии и пособия россиянам переносятся из-за праздников
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Выплату пенсий и пособий россиянам перенесут на более ранние сроки из-за предстоящих майских праздников. Перечисление произведут в определенные даты, исходя из того, когда именно конкретный человек обычно получает средства, сообщила RT сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Она отметила, что перечисление пенсионных выплат в последний рабочий день перед началом приуроченных к праздникам выходных – это обычная, традиционная практика. Так, в этом году те, кто получает пенсию в период с 1 по 4 число каждого месяца, заберут выплаты в последних числах апреля. Если же россиянин получает пенсию с 5 по 7 число, то перечисления произведут по стандартной схеме в те же сроки, пояснила Епифанова.

«Плюс в эти же дни поступит на карту пенсия тем, кто получает ее с восьмого по 11-е число месяца. После 12-го числа платить будут по обычному графику», — добавила она.

Этот график выплат распространится также на пособия для семей с детьми до 17 лет, пособия неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, для беременных, по рождению первенца до трехлетнего возраста и на выплаты для детей военнослужащих, подчеркнула сенатор.

Для тех, кто получает средства в отделениях Почты России или через почтальонов организуют доставку выплат по специальным графикам, которые утвердит территориальное отделение Соцфонда РФ. Уточнить информацию можно на сайте фонда или в едином контактном центре СФР, заключила Епифанова.

Напомним, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщала, что пенсии военных и бывших служащих силовых структур повысят с 1 октября. Бессараб уточнила, что пенсии этих категорий граждан будут проиндексированы на 4,5%, однако размер выплат может быть пересмотрен ближе к октябрю.

Ранее сенатор призвала к справедливой индексации пенсий работающих россиян.

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