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Канаева уходит из сборной России по художественной гимнастике

Евгения Канаева объявила об уходе из сборной России по художественной гимнастике
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Владимир Песня/РИА «Новости»

После десяти лет работы в тренерском штабе сборной России по художественной гимнастике двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила о своем уходе. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она поблагодарила всех коллег за совместную работу и поддержку, отметив, что период с 2015 по 2025 год стал незабываемым этапом ее карьеры.

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала спортсменка.

35-летняя Канаева является обладательницей двух золотых олимпийских медалей (Пекин-2008, Лондон-2012) и семнадцати титулов чемпионки мира. В марте текущего года она получила от Международной федерации гимнастики (FIG) разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве тренера в нейтральном статусе.

До этого главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в интервью «Газете.Ru» выразила надежду, что деятельность рабочих групп, которые новый президент Международного МОК Кирсти Ковентри намерена создать для поиска путей допуска россиян до Игр, должна дать положительный результат.

Ранее преемница Винер ушла с поста вице-президента Федерации художественной гимнастики России.

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