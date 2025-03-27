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Преемница Винер ушла с поста вице-президента Федерации гимнастики России

Преемница Винер Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова покинула пост вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Впереди нас ждут большие перемены, увлекательные проекты для наших гимнасток и дальнейшее развитие клубной системы в художественной гимнастике», — написала Капранова.

В июле 2024 года Ирина Винер заявила, что Капранова может занять пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Однако в октябре ВФХГ объединили вместе с четырьмя другими организациями в ФГР. Капранова заняла в ней пост вице-президента.

Капранова — многократная чемпионка мира (на ее счету десять золотых медалей мирового первенства) и Европы, заслуженный мастер спорта России. Она завершила профессиональную карьеру в гимнастике в 2009 году, после чего стала тренировать, а также работала судьей, в том числе и на международных турнирах.
Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее была названа причина, по которой могут уволить Личку из «Динамо».

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