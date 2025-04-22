Число погибших при взрыве гранаты в Воронежской области увеличилось до двух

Число погибших при взрыве гранаты в Лискинском районе Воронежской области увеличилось до двух. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». Второй пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что ребенок направлен на лечение в Воронеж. У него диагностированы ранения головы и живота. Еще одному пострадавшему взрывом оторвало кисть руки. Один из раненых отказался от госпитализации после оказания помощи. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в хуторе Калач: по предварительным данным, граната взорвалась в руках у местного жителя, который погиб на месте. В результате пострадали трое, в том числе 10-летний ребенок.

Ранее школьница лишилась глаза из-за брошенного в костер баллончика с дезодорантом.