Сына депутата Милонова избили в школе

Одноклассник избил 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова в школе в Петергофе, сообщает 78.ru со ссылкой на самого депутата.

«Подрался с одноклассником в школе <...> Он (одноклассник) приставал ко многим детям. Зафиксировали ушибы, поехал домой», — рассказал Милонов, добавив, что напавшего «сейчас привлекают к ответственности».

По данным SHOT, конфликт между школьниками возник на перемене, во время потасовки одноклассник сильно ударил сына Милонова по лицу. Пострадавшего мальчика доставили в одну из детских больниц Петербурга, где диагностировали у него перелом скулы и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму. По данным 78.ru, у ребенка также выявили сотрясение мозга.

При этом мать школьника Ева Либуркина впоследствии уточнила, что перелом медики не подтвердили, лишь зафиксировали ушиб. При этом у ребенка болит голова, есть тошнота и гематомы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области школьник опоздал на занятие и спровоцировал драку с педагогом. Мальчик появился в кабинете уже после звонка, обматерил педагога и начал размахивать кулаками, когда тот попытался силой выставить его за дверь.

Ранее российская школьница осталась без части волос после потасовки с компанией сверстниц.