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В одном из районов Литвы выступили против переименования «советских» улиц

Мэр Радвилишкского района Литвы выступил против переименования «советских» улиц
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Ints Kalnins/Reuters

Мэр Радвилишкского района Литвы Казимирас Рачкаускас выступил против предложенного Центром по изучению геноцида и резистенции Литвы переименования улиц в городе Байсогала, названных в честь поэтессы Саломеи Нерис и заслуженного агронома Романаса Жебенки. Об этом сообщает ТАСС.

Рачкаускас заявил, что понимает мотивы Центра, связанные с десоветизацией, но призвал учесть мнение жителей Байсогалы, которые выступают против переименования. По его словам, для большинства горожан названия улиц — это просто адреса, лишенные идеологической нагрузки, и игнорирование их мнения недопустимо.

«Нам понятны мотивы центра по изучению геноцида и резистенции Литвы, настаивающего на переименовании улиц имени поэтессы Саломеи Нерис и заслуженного агронома Романаса Жебенки, но самоуправление обязано прислушиваться к мнению населения, которое высказывается против», — сказал Рачкаускас.

До этого Минкульт Украины сообщил, что около тысячи населенных пунктов в стране переименованы в рамках политики декоммунизации за последние десять лет. В сообщении ведомства говорится об «очистке публичного пространства от тоталитарных названий и символов».

Ранее Санкт-Петербург решили переименовать в Ленинград.

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