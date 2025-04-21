На Украине раскрыли, какой неопознанный объект летал над Львовом

Неопознанный летающий объект, который был замечен над украинским Львовом, оказался шведским самолетом-разведчиком ACS-890. Об этом сообщил портал Clash Report.

По данным портала, самолет оснащен радаром Erieye AESA. С его помощью воздушное судно может обнаружить цели на расстоянии до 400 километров.

«Он усилит защиту Украины от крылатых ракет и поддержит приближающиеся F-16 посредством интеграции Link 16», — говорится в сообщении.

Днем 21 апреля данные сервиса Flightradar24 показали, что над Львовом в течение трех часов кружил неопознанный летающий объект. Указанный рейс под кодом WELCOME был единственным воздушным объектом в украинском небе. Он вылетел в 11:41 мск. Информация о категории воздушного судна и пункте прибытия не уточнялась.

Поставки самолетов-разведчиков на Украину были анонсированы министром обороны Швеции Полом Йонсоном в мае 2024 года. Тогда власти страны планировали передать республике военную помощь на $1,25 млрд.

Ранее полет истребителя F-16AM на Украине засняли на видео.