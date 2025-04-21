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Над Украиной заметили НЛО

Flightradar24: над украинским Львовом три часа кружил неопознанный объект
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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Над украинским городом Львовом в течение трех часов кружил неопознанный летающий объект (НЛО). Это следует из информации, размещенной на портале Flightradar24.

Указанный рейс под кодом WELCOME был единственным воздушным объектом в украинском небе. Он вылетел в 11:41 мск. Информации о категории воздушного судна и пункте прибытия указаны не были.

Аэропорты Украины полностью прекратили свою работу 24 февраля 2022 года. Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

В марте 2024 года появлялись данные о том, что Украина обсуждает с регуляторами из США и Евросоюза возобновление гражданских авиаперевозок. Свою заинтересованность в открытии авиасообщения выразили несколько европейских и три украинские авиакомпании.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири говорил, что лоукостер может возобновить рейсы на Украину до конца 2023 года. Однако этого так и не произошло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна помеха для возобновления полетов из России в США.

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