Налоговика из ХМАО обвинили в махинациях на 37 млн рублей

В ХМАО сотрудницу ФНС обвинили в махинациях с налогами на 37 млн рублей

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о махинациях с налогами, которое возбудили в отношении специалиста Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

СК считает, что с января 2023-го по январь 2024 года сотрудница налоговой незаконно оформила 304 мигрантам возврат НДФЛ. За это она получила взятки общей суммой в 360 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный государству, оценивают более чем в 37 млн рублей.

После выявления фактов коррупции женщину уволили, а налоговой удалось возместить часть средств, перечисленных иностранцам.

Материалы дела в скором времени направят в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Минобороны Андрея Протасова обвинили во взятках за включение в научную группу при выполнении государственного контракта.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Вологодской области не признал вину по делу о взятках.