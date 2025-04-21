Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования камерленго Римско-католической церкви, кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной папы Римского Франциска. Заявление патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. <...> Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова», — говорится в обращении.

Глава РПЦ отметил, что именно благодаря понтифику в 2016 году состоялась первая в истории встреча предстоятелей православной и католической церквей. Также патриарх упомянул о заявлениях папы в защиту Украинской православной церкви (УПЦ).

Папа Римский Франциск скончался после продолжительной болезни утром 21 апреля, ему было 88 лет. Возможной причиной смерти понтифика назвали инсульт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся и отметил, что понтифик в высшей степени положительно относился к РФ.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.