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ФСБ пресекла контрабанду военной продукции

РБК: в Челябинской области ФСБ пресекла контрабанду военной продукции
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о продукции, которая применяется в составе бронетанковой техники. Отмечается, что ФСБ установила и задержала человека, который в интересах иностранного государства незаконно оформил отправку груза в одно из государств Центрально-Азиатского региона.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за границу. УФСБ России по Белгородской области установило, что два сотрудника белгородской коммерческой организации и гражданин Украины пытались вывезти продукцию военного назначения через таможенную границу ЕАЭС. Их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное перемещение через госграницу РФ военной техники.

Ранее жителя Ленобласти задержали за комментарий шестилетней давности.

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