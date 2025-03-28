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В Петербурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в госизмене

В Петербурге задержали мужчину за ведение проукраинских ресурсов и поддержку ВСУ
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по данным следствия, безвозмездно администрировал проукраинские информационные ресурсы и через представителя военной разведки Украины финансово поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Мужчину заключили под стражу по подозрению в госизмене.

«Указанный гражданин, являясь оппозиционером и сторонником Алексея Навального, администрировал проукраинские и оппозиционные ресурсы, вступил в контакт с представителем ГУР Минобороны Украины, через которого оказывал финансовую помощь ВСУ», — сказали в ведомстве.

Все противоправные действия подозреваемым осуществлялись инициативно и безвозмездно, добавили в ФСБ.

В данный момент по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

24 марта сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали за государственную измену сотрудника контрольно-надзорного органа России. Отмечалось, что подозреваемый связался с представителями Украины, чтобы содействовать им в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее студент обвинил своего сокурсника в терроризме.

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