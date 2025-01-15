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Названа стоимость строительства новой железной дороги в Крым

Строительство новой железной дороги в Крым оценили в 90–160 млрд рублей
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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин заявил, что организация строительства железной дороги в Крым через новые регионы может составить 90–160 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выход железной дороги из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область.

«Далее через железные дороги Новороссии. Там придется восстанавливать некоторые участки, а также строить несколько соединительных ветвей», — отметил эксперт.

По его словам, общая стоимость данного строительства варьируется от 90 до 160 миллиардов рублей.

14 января заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин предложил президенту России Владимиру Путину создать железнодорожную ветку из Крыма в новые регионы для того, чтобы улучшить логистику и связать все регионы грузовым и пассажирским сообщением.

Ранее россиянина осудили за подрывы железной дороги в Крыму и подготовку терактов.

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