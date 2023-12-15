Путин оценил развитие железнодорожного сообщения с новыми регионами

Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенном росте пассажиропотока в Республику Крым. На ситуацию в регионе глава государства обратил внимание во время пленарного заседания IV Железнодорожного съезда, передает РИА Новости.

Как сказал российский лидер, в настоящее время на полуострове продолжаются работы по налаживанию железнодорожного сообщения с новыми субъектами страны. В том числе перед специалистами поставлена задача создать условия для бесперебойных перевозок по линии оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Уверенно растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении», — подчеркнул Путин.

До этого министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщил, что правительство региона ожидает увеличения туристического потока в регионе до пяти млн человек по итогам 2023 года. По его словам, к началу ноября полуостров уже посетили 4,7 млн путешественников.

При этом Волченко уточнил, что в настоящее время в республике наблюдается достаточно большая загрузка гостиниц. Соответствующий показатель можно сравнить с уровнем прошлого года, пояснил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил темпы развития внутреннего туризма в стране.