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Следствие допустило появление новых фигурантов в деле победителя «Танцев со звездами»

В деле победителя «Танцев со звездами» Леденева могут появиться новые фигуранты
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Максим Блинов/РИА Новости

В деле о миллионном хищении у концерна «Калашников», фигурантом которого стал победитель шоу «Танцы со звездами», соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев, могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В деле Леденева, Морусова и Чернышева в ближайшее время могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников администрации Ивановской области и сотрудников подрядной организации концерна «Калашников», — говорится в документах.

Из материалов дела также следует, что расследование дела продолжается. Следствие организовало ряд экспертиз, отмечается в документах.

В начале апреля Октябрьский районный суд Иванова в рамках дела о поставках брака концерну «Калашников» отправил Леденева под домашний арест. Он стал вторым фигурантом громкого дела, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом мужчина пробудет до 12 мая. Леденев — дзюдоист, в 2010 году становился победителем шоу «Танцы со звездами», а в последнее время занимался бизнесом. В чем именно его подозревают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее победитель «Танцев со звездами» признал вину по делу о хищении у «Калашникова».

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