Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Земле ожидают серию магнитных бурь

РАН: на Земле ожидают магнитные бури из-за крупной корональной дыры на Солнце
close
Depositphotos

На Земле ожидают серию мощных магнитных бурь из-за крупной корональной дыры на Солнце. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Вечером 21 апреля вероятность сильной магнитной бури увеличится до 80%, в то время как 20 апреля ожидается спокойная магнитосфера. Одновременно в Москве 21 апреля ожидается пониженное атмосферное давление. Уже 22 апреля вероятность магнитной бури на Земле поднимется до 85%. 23-24 апреля ожидаются сильные магнитные бури класса G2. Стабилизация магнитного фона ожидается 25-29 апреля.

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере». Уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря.

19 апреля магнитная буря на Земле увеличилась до четырех баллов по пятибалльной шкале.

Ранее терапевт Чернышова напомнила, что магнитные бури никак не влияют на здорового человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами