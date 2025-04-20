На Земле ожидают серию магнитных бурь

РАН: на Земле ожидают магнитные бури из-за крупной корональной дыры на Солнце

На Земле ожидают серию мощных магнитных бурь из-за крупной корональной дыры на Солнце. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Вечером 21 апреля вероятность сильной магнитной бури увеличится до 80%, в то время как 20 апреля ожидается спокойная магнитосфера. Одновременно в Москве 21 апреля ожидается пониженное атмосферное давление. Уже 22 апреля вероятность магнитной бури на Земле поднимется до 85%. 23-24 апреля ожидаются сильные магнитные бури класса G2. Стабилизация магнитного фона ожидается 25-29 апреля.

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере». Уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря.

19 апреля магнитная буря на Земле увеличилась до четырех баллов по пятибалльной шкале.

Ранее терапевт Чернышова напомнила, что магнитные бури никак не влияют на здорового человека.