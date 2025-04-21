В сеть выложили видео с места пожара в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске

В городе Красногорске в Московской области произошло возгорание в одной из квартир жилого комплекса «Изумрудные холмы». Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЖК располагается на бульваре Космонавтов. На видео с места происшествия видно, как густой темный дым идет из окна жилого помещения на одном из верхних этажей. Жильцы соседних квартир вышли на общий балкон в поисках причины задымления.

Информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что трое старшеклассников из Тюмени спасли из горящей квартиры малолетних детей и их мать. Подростки возвращались домой с занятий и заметили дым из окон многоэтажки. Молодые люди вызвали пожарных и сами бросились на помощь жильцам квартиры.

В подъезде школьники встретили хозяйку жилого помещения, которая сообщила им, что в квартире остались дети. Прикрыв головы верхней одеждой, друзья вывели из задымленных комнат троих детей, самому младшему из них два года.

Позже выяснилось, что пожар устроил пятилетний мальчик. Пока мать спала, он поджег зажигалкой вещи.

Ранее бдительная соседка спасла весь подъезд от пожара, который устроили подростки.