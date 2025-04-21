Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сеть выложили видео с места пожара в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске

В подмосковном ЖК «Изумрудные холмы» произошел сильный пожар

В городе Красногорске в Московской области произошло возгорание в одной из квартир жилого комплекса «Изумрудные холмы». Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЖК располагается на бульваре Космонавтов. На видео с места происшествия видно, как густой темный дым идет из окна жилого помещения на одном из верхних этажей. Жильцы соседних квартир вышли на общий балкон в поисках причины задымления.

Информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что трое старшеклассников из Тюмени спасли из горящей квартиры малолетних детей и их мать. Подростки возвращались домой с занятий и заметили дым из окон многоэтажки. Молодые люди вызвали пожарных и сами бросились на помощь жильцам квартиры.

В подъезде школьники встретили хозяйку жилого помещения, которая сообщила им, что в квартире остались дети. Прикрыв головы верхней одеждой, друзья вывели из задымленных комнат троих детей, самому младшему из них два года.

Позже выяснилось, что пожар устроил пятилетний мальчик. Пока мать спала, он поджег зажигалкой вещи.

Ранее бдительная соседка спасла весь подъезд от пожара, который устроили подростки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами