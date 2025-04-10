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Бдительная соседка спасла весь подъезд от пожара, который устроили подростки

В Подмосковье соседка спасла подъезд от пожара и попала на видео

На юге Московской области бдительная соседка не дала подросткам осуществить хулиганские планы по поджогу двери в подъезде. Действия женщины попали на камеру, ролик опубликовал Telegram-канал »Москва с огоньком».

Инцидент произошел в подмосковном Протвино. Судя по кадрам, юноша и девушка, предположительно школьники, пытались устроить в подъезде пожар. Они пришли к одной из квартир, поставили под дверью предмет, похожий на вазу с бумагой, и подожгли его. Дождавшись, когда огонь охватит весь предмет и перекинется на входную дверь, хулиганы скрылись.

Возгорание потушила женщина из соседней квартиры, которая была в момент инцидента дома. Она выбежала на лестничную площадку и залила горящий предмет водой из таза. Этого хватило, чтобы огонь потух.

На место ЧП выезжали сотрудники правоохранительных органов. По неподтвержденной информации, личности поджигателей уже установлены.

Ранее в Петербурге пятерых подростков задержали по подозрению в поджоге шкафа в подъезде одного из домов.

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