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Трое тюменских подростков спасли семью из горящего дома

В Тюмени трое школьников вывели семью из горящей квартиры
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МЧС России

Старшеклассники из Тюмени спасли из горящей квартиры малолетних детей и их мать, школьники бросились в задымленные комнаты и вывели несовершеннолетних. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Школьники возвращались домой с занятий и заметили дым из окон многоэтажки по улице Игримской. Молодые люди вызвали пожарных и бросились на помощь. В подъезде они встретили хозяйку горевшей квартиры. Женщина сообщила, что в комнатах остались дети.

Прикрыв головы верхней одеждой, друзья по очереди вынесли из задымленной квартиры троих детей, самый младший двухлетний мальчик пытался спрятаться от огня на балконе. Подоспевшие подростки эвакуировали детей до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Имена героев удалось установить лишь спустя несколько дней. Позднее выяснилось, что пока многодетная мать спала, пятилетний сын случайно поджег зажигалкой вещи.

До этого сообщалось, что на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять. Восьмилетний школьник нашел в кладовке зажигалку и зажег свечу. Огарок, стоявший на коробке, прогорел, пламя начало распространяться на вещи. Испугавшись, мальчик схватил освежитель воздуха и попытался им потушить огонь, но сделал только хуже. Юный экспериментатор закрыл дверь в кладовке и убежал из дома.

Ранее бдительная соседка спасла весь подъезд от пожара, который устроили подростки.

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