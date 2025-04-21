МВД может получить доступ к данным о детях-мигрантах в школах

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который обязывает образовательные организации передавать министерству внутренних дел (МВД) данные о детях мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник в комиссии.

По данным агентства, МВД будет собирать данные о результатах тестирования ребенка на знание русского языка при приеме в школу, информацию о зачислении ребенка в школу или колледж, а также данные об отчислении и заявления на прием в учебное заведение детей, чьи родители включены в реестр контролируемых лиц.

Помимо этого, региональные представители департаментов образования будут передавать ведомству ФИО ребенка и родителей, дату рождения, реквизиты документов, адрес проживания, а также данные страхования. Кроме того, МВД будет направлять в регионы информацию о постановке детей на миграционный учет.

До этого в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что детей-мигрантов будут включать в список контролируемых лиц МВД при непродлении срока пребывания в России.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.