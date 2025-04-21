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В российском регионе супруга пациента избила медсестру

В Саратове жена пациента избила больничную медсестру
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Shutterstock/FOTODOM

В Саратове конфликт между родственницей пациента и представителем медперсонала в больнице закончился разбирательством в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительной информации, инцидент произошел в одном из медицинских учреждений города. 26-летняя медсестра вступила в конфликт с 35-летней супругой одного из пациентов. В результате последняя напала на работницу больницы и избила ее: ударила ее три раза ладонью по голове.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой травмой черепа.

«В настоящее время проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что московский фельдшер получила кулаком в лицо от ревнивой сожительницы пациента.

До этого в Петербурге агрессивный пациент вытащил нож, когда фельдшер оказывала ему помощь.

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