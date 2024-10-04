В Петербурге агрессивный пациент вытащил нож, когда фельдшер оказывала ему помощь

В Санкт-Петербурге на мужчину составили протокол за демонстрацию ножа фельдшеру скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 3 октября в Веселом Поселке. Там лежащий на земле мужчина, которому очевидцы вызвали скорую, внезапно начал доставать нож и напугал фельдшера, когда та оказывала ему помощь.

В полиции о случившемся на улице Антонова-Овсеенко узнали от диспетчера скорой помощи. Девушка рассказала правоохранителям о нападении пациента на медбригаду. После чего на место прибыл наряд ППС и задержал пьяного 50-летнего петербуржца.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, ему также может грозить уголовное разбирательство.

В сентябре мигрант вызвал скорую помощь и напал на медиков во время осмотра.

Ранее в Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за алкоголем.