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В Петербурге агрессивный пациент вытащил нож, когда фельдшер оказывала ему помощь

«Фонтанка»: в Петербурге фельдшеру пришлось убегать от доставшего нож пациента

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге на мужчину составили протокол за демонстрацию ножа фельдшеру скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 3 октября в Веселом Поселке. Там лежащий на земле мужчина, которому очевидцы вызвали скорую, внезапно начал доставать нож и напугал фельдшера, когда та оказывала ему помощь.

В полиции о случившемся на улице Антонова-Овсеенко узнали от диспетчера скорой помощи. Девушка рассказала правоохранителям о нападении пациента на медбригаду. После чего на место прибыл наряд ППС и задержал пьяного 50-летнего петербуржца.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, ему также может грозить уголовное разбирательство.

В сентябре мигрант вызвал скорую помощь и напал на медиков во время осмотра.

Ранее в Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за алкоголем.

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