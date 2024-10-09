Московский фельдшер получила кулаком в лицо от ревнивой сожительницы пациента

В Москве местная жительница набросилась с кулаками на сотрудницу скорой помощи. Успокаивать дебоширку пришлось бойцам Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. В межрайонный отдел ведомства поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одной из карет скорой, прибывшей по вызову на улицу Кашенкин Луг. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что сожительница пациента напала на фельдшера, когда та оказывала помощь мужчине. Женщина набросилась на медработницу с кулаками, ударила ее в лицо.

«Сотрудники вневедомственной охраны задержали 38-летнюю москвичку. В ходе беседы гражданка пояснила, что совершила такой поступок из-за ревности», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Нарушительницу доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Петербурге агрессивный пациент вытащил нож, когда фельдшер оказывала ему помощь.