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Девятилетняя девочка отделалась переломами после падения с 25-го этажа

SCMP: в Китае девочка выжила после падения с 25-го этажа
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Китайская девочка упала с 25-го этажа и выжила, отделавшись переломами. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Инцидент произошел 27 марта в провинции Хэбэй на севере Китая. Тем вечером девочке из Таншаня стало жарко, и она решила проветрить комнату, но потеряла равновесие и выпала из окна. Школьница приземлилась на платформу 18 этажами ниже, сумела встать и пройти несколько метров. Ее мать Шен была на работе, когда получила звонок от мужа, который сказал, что их дочь пропала.

«Моя дочь должна была делать уроки в своей комнате. Но когда ее отец пошел позвать ее на ужин, он не смог ее найти. Он трижды посмотрел в окно, но никого на земле не увидел, лишь пару тапочек», — отметила женщина.

О том, что именно произошло, семья узнала от менеджера по управлению имуществом, а ему о случившемся сообщил житель седьмого этажа, который услышал шум и заметил, что что-то упало. Когда пострадавшую нашли, ее лицо было в крови, но она оставалась в сознании.

«Моя свекровь упала в обморок, когда услышала о падении моей дочери. Мы были в ужасе. Я была в отчаянии. Первое, что сказала моя дочь, увидев меня, было: «Мама, спаси меня», — вспоминает Шен.

Все больницы в Таншане отказались госпитализировать ребенка, поэтому родители отвезли ее в Пекинскую детскую больницу. Там у девочки диагностировали переломы рук, надбровных дуг и грудных позвонков. Она перенесла несколько операций и была выписана из больницы через 10 дней, но вернется туда для повторного обследования в конце апреля.

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