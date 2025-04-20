Подростки нашли плачущего ребенка под окнами многоэтажки в Пермском крае

В Пермском крае ребенок выжил после падения из окна

В Кунгуре подростки нашли маленького мальчика под окнами многоэтажки, несовершеннолетний выпал из окна, когда родителей не было дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Кунгур».

Инцидент произошел 18 апреля, группа подростков прогуливалась во дворе жилого дома по улице Ленина и услышала детский плач.

«Включили фонарик на телефоне и увидели лежащего под окнами ребенка возраста 3-4 лет. Вызвали скорую, которая увезла его в больницу», — сообщили очевидцы.

По данным URA.ru, ребенок выпал из окна. Он воспитывается в неблагополучной семье. В момент ЧП родителей не было дома. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

До этого сообщалось, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда. Мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура. Ребенка забрали в местную больницу.

Ранее в Барнауле четырехлетний мальчик выпал из окна, пока родители спали.