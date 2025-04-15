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Двое российских школьников получили поражения легких из-за вейпов и оказались в больнице

Mash: в Кировской области два школьника оказались в больнице из-за вейпов
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Shutterstock

В Кировской области два 16-летних школьника оказались в больнице, получив поражения легких из-за курения вейпов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первая пострадавшая пристрастилась к вредной привычке в 12 лет — она четыре года курила сигареты и три года совмещала их с вейпом. С осени прошлого года она стала жаловаться на сильный кашель, а весной текущего года он усилился, у нее начала выделяться гнойная зеленая мокрота. Несовершеннолетняя попала в больницу, где у нее диагностировали двустороннюю полисегментарную бронхопневмонию и обструкцию бронхов. Сейчас она в медицинском учреждении, у девушки затрудненное дыхание и хрипы.

Второй школьник купил вейп несколько лет, и это привело к образованию булл в легких — это пузыри, которые образуются на тканях и могут разорваться в любой момент. Это и произошло с несовершеннолетним, после разрыва у него случился двусторонний пневмоторакс. Жизнь юноши находится под угрозой, он находится под присмотром врачей в федеральной клинике.

Ранее незаконное производство жидкостей для вейпов накрыли в российском многоквартирном доме.

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