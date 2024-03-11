«По примеру Израиля»: Украина начала переговоры об открытии неба Украина ведет переговоры с США и Евросоюзом о возобновлении перелетов

Украина обсуждает с регуляторами из США и Евросоюза возобновление гражданских авиаперевозок. По словам главы министерства инфраструктуры страны Александра Кубракова, о конкретных сроках говорить пока рано. Свою заинтересованность в открытии авиасообщения выразили несколько европейских и три украинские авиакомпании. Ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири говорил, что лоукостер может возобновить рейсы на Украину до конца 2023 года. Однако этого так и не произошло.

Украинские власти начали переговоры с США и Евросоюзом для возобновления пассажирских авиаперевозок. Об этом в интервью «РБК Украина» заявил глава министерства инфраструктуры страны Александр Кубраков.

По словам министра, о конкретных сроках возобновления авиасообщения говорить пока рано. Однако Киев уже предоставляет западным регуляторам видение того, как авиаперевозки будут работать в условиях военного положения.

«Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль — это самый успешный пример.

Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля», — добавил Кубраков.

Глава министерства инфраструктуры Украины также сообщил, что в возобновлении авиасообщения заинтересованы несколько европейских и три украинские авиакомпании. Уточнять, что это за компании, Кубраков не стал.

Что говорят военные?

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат при этом исключил возможность возобновления гражданских авиаперевозок до завершения конфликта. В 2023 году он объяснял это тем, что системы ПВО не могут защитить всю территорию страны.

«У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны», — пояснил Игнат.

Что думают в Европе?

В апреле 2023 года Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) выпустила прогноз авиаперевозок, в котором говорилось, что воздушное пространство Украины будет закрыто для полетов в Европу вплоть до 2029 года.

Несмотря на это, летом 2023-го исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью «Интерфакс-Украина» заявлял, что лоукостер может возобновить полеты в страну до конца года. По его словам, в авиакомании рассматривали два варианта развития событий. Первый — когда в случае завершения боевых действий «все откроется за один или два дня». Второй же предусматривал открытие небольшого количество рейсов уже в конце 2023 года. Этот вариант О'Лири называл наиболее вероятным.

Исполнительный директор авиакомпании также приводил в пример опыт Израиля, где самолеты ежедневно садятся «всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты» (имеется в виду аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве). Однако Ryanair так и не возобновила рейсы на Украину. Отказались ли в компании от этой идеи или ее продолжают рассматривать, неизвестно. Возможно, что лоукостер — одна из тех заинтересованных авиакомпаний, которые упомянул Кубраков.

Не выжить без «транспортного безвиза»

В интервью с Кубраковым журналисты «РБК Украина» также затронули тему о «транспортном безвизе» с Евросоюзом. Ранее Еврокомиссия предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, но с некоторыми обновлениями, сообщал «Интерфакс». Они направлены на то, чтобы снять недовольства Польши, которая считает, что нынешнее соглашение привело к убыткам польских перевозчиков и вызвало дисбаланс на европейском рынке автоперевозок.

Глава министерства инфраструктуры выразил уверенность, что «транспортный безвиз» будет продлен, так как без него Украине будет трудно выжить, и «все это прекрасно понимают».

«Мы иногда слышим дискуссии о возвращении к разрешительной системе, но на это никто не пойдет — ни Украина, ни Европейский союз», — добавил министр.

Он также отметил, что соглашение было подписано не с отдельными странами, а с Евросоюзом в целом.