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В Раде рассказали про облавы военкомов на Пасху

Депутат Рады Дмитрук: военкомы задерживали мужчин на Пасху около храмов
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Shutterstock

Работники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задерживали мужчин призывного возраста, которые приходили в храмы в Воскресение Христово. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который в августе 2024 года покинул Украину.

«С шести утра, особенно в воскресенье, возле многих храмов дежурили ТЦК. Люди, желая избежать унижения и конфликта, просто не решались войти в церковь. Пасха для них была сорвана», — написал он.

По его словам, многие украинцы вынуждены были убегать с пасхальными корзинами, чтобы не попасть в руки военкомов, которые стояли у ворот храмов, надеясь «вырвать» кого-то прямо из толпы».

Депутат назвал принудительную мобилизацию в праздник Пасхи «одним из самых подлых и мерзких распоряжений офиса Зеленского».

10 апреля в МИД России сообщили, что украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией». По мнению министерства, иначе нельзя назвать процесс отлова мужчин в магазинах, парках и даже в храмах для последующей отправки на фронт.

Ранее сообщалось, что на Украине попытались мобилизовать пришедших освятить куличи мужчин.

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